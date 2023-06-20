الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أية حسين تضمن ميدالية في سيف المبارزة ببطولة إفريقيا للسلاح

آية حسين لاعبة المنتخب
آية حسين لاعبة المنتخب الوطني للسلاح

ضمنت آية حسين لاعبة المنتخب الوطني للسلاح ميدالية في منافسات سيف المبارزة ببطولة إفريقيا المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بعد تأهلها لنصف النهائي.

وتأهلت آية حسين لنصف النهائي بعد فوزها على مواطنتها شرويت جابر بنتيجة 15-10 لتضمن لمصر ميدالية بمنافسات سيف المبارزة.

وكانت آية حسين قد تأهلت لربع النهائي بالفوز على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 15-10 بينما صعدت شرويت جابر لربع النهائي بعد فوزها علي  بطلة جنوب إفريقيا بدور الـ16 بنتيجة 15-1.

‏‎وتقام في اليوم الثاني منافسات فردي الرجال لسلاح السيف إضافة إلى فردي السيدات لسيف المبارزة بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

‏‎ويقود المنتخب الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

‏‎وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

السيدات لسيف المبارزة آية حسين آية حسين قد تأهلت لربع النهائي الرجال لسلاح السيف صعدت شرويت جابر

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