الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: تعامل مصر مع اللاجئين نموذج يحتذى به

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تعامل مصر مع اللاجئين هو نموذج يحتذى به، كاشفاً أن مصر تقدم للاجئين الدعم المالي و التعليم و الصحة والمعيشة.

وقال"حليمة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أنه يوجد في بلاد عديدة ازدواجية في التعامل  مع بعض المهاجرين، ولا شك أن اللاجئين يحملوا مصر أعباء كثيرة ، خاصة أنها تمر بأعباء أقتصادية، و مع ذلك مصر تعامل اللاجئين كمواطنين ، وأبناء هذا الشعب، مشيراً  أن عدد اللاجئين في مصر كبير، وأكثرهم السودانيين، حيث استقبلت مصر أكثر من 250 ألف مواطن سوداني.
 

وأشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى، بالحكومة المصرية والشعب المصرى لما قدموه ويقدمونه للاجئين، لتمكينهم اقتصاديا، وقال إنه مثال يحتذى به لحسن الضيافة والكرم والروح الإنسانية العالية لتوفير الملاذ الآمن لآلاف اللاجئين ولغيرهم من الأشخاص المجبرين على الفرار. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ناشد "فيليبو جراندى" المجتمع الدولي التكاتف مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ودعاهم إلى مواصلة تقديم الدعم للاجئين، إذ تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعزيز سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي للاجئين، كما تدعو إلى دعم حقهم في العمل وتقدم لهم المساعدة اللازمة ليصبحوا أكثر تكيفًا ولتحقيق الاعتماد على الذات.

وأكد "فيليبو جراندى" أن الحكومة المصرية والمجتمع المدني لا يستطيعان تحمل أعباء اللاجئين بمفردهم، ويجب أن تكون هناك استجابة دولية قوية لمعاناة اللاجئين، ويجب أن تتوفر الموارد لمصر والهلال الأحمر المصري ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر خاصة مفوضية اللاجئين التي تقود هذه الجهود الإنسانية بشكل مستمر.

 

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