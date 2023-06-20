الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. رائد سلامة: الضريبة التصاعدية لا تؤثر على الاستثمار ولا بد من رفعها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور رائد سلامة، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن الحديث في الكليات يوفر الوقت في الحديث عن التفاصيل، لافتا إلى أن المشكلات التي تمر بها مصر متشابكة فلا يمكن أن نفصل بين عجز الموازنة والتضخم وغيرها من مشكلات والظواهر المترتبة عليها.

جاء ذلك خلال بجلسة "إصلاح إدارة المالية العامة-شمولية الموازنة- ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات"، المدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأكد أن نحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة عجز الموازنة، وكيفية توزيع النفقات، لافتا إلى أن هناك بند الاحتياطات العامة في الموازنة، بند غامض وبه حجم كبير من المخصصات المالية.

وطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وتحويل نمط الاقتصادي من استهلاكي لتنموي، مؤكدا أن فرض ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد وفقا للمادة 38 من الدستور لا يوجد به مشكلة، مشيرا إلى أن ما يقال عن تأثير ذلك سلبيا على حجم الاستثمارات ليس صحيحا.

من جهته، عقب عبد الفتاح  الجبالي المقرر العام للمحور الاقتصادي على كلمة رائد سلامة، بشأن فرض ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد قائلا إن هذا يحدث بالفعل وتتوزع ما ببن 2.5% وصولا 27%.

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