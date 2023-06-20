الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصر ترأس مجموعات عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

ترأس الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمال اجتماعات مجموعات عمل الاتفاقية الأممية، والمعنية باستعراض تنفيذ الاتفاقية ومنع الفساد، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو في فيينا.
 

وعلى مدار خمسة أيام ناقشت مجموعات العمل التقدم المحرز فى استعراض تنفيذ الاتفاقية، وكذا مستقبل المرحلة الثانية من آلية الاستعراض، ومتابعة ما تم تنفيذه من الإعلان السياسي فى مجال تعزيز نزاهة الأعمال التجارية، وأبرز الممارسات الناجحة في مجالات منع ومكافحة الفساد من قبل الهيئات المختصة.

وتضمنت الجلسات قيام هيئة الرقابة الإدارية باستعراض الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فى التقييم الدورى لكفاءة وفاعلية تدابير وسياسات مكافحة الفساد، من خلال عرض الجهود الوطنية فى إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، ومنهجية إعداد مؤشرات قياس الأداء وأسلوب استحداث التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، من خلال إجراء دراسات تقييم الأثر التشريعي للقوانين، وشارك مصر فى حلقة النقاش كل من دول إيطاليا، وكوريا، ومولدوفا.

وخلال الاجتماعات تم توقيع مذكرة تفاهم مع غادة والى، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى دعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد، وتعزيز استخدام أساليب التحري المالي المتقدمة، ومكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

وعلى هامش المؤتمر، تم عقد لقاءات جانبية مع بعض رؤساء ومسئولي أجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون ببعض الدول والجهات الدولية، وتم مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك وفقاً لأولويات مكافحة الفساد، وانتهت أعمال الجلسة الختامية باعتماد تقارير مجموعات العمل المختلفة.

مكافحة الفساد مؤتمر الدول الأطراف الامم المتحدة استعراض

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