الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب المعلمين يشهد حفل تخرج المتدربين من دورة التطور التكنولوجي

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

شهد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، احتفالية تخريج المتدربين من المعلمين وعدد من النقابات المهنية، المشاركين في الدورة التدريبية رقم 79 بعنوان "التطور التكنولوجى وتأثيره على الأمن القومي"، التي تنظمها الأكاديمية العسكرية للتدريب بالتعاون مع نقابة المعلمين واتحاد النقابات المهنية، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة.

وشارك في الدورة 124 متدرباً، من مختلف النقابات المهنية، والتي استمرت لمدة أسبوعين.

وتناولت كيفية مواجهة المعلومات المضللة الموجهة تجاه مجتمعاتنا باستخدام التكنولوجيا، وضرورة زيادة الوعي داخل المجتمع في الفترة الأخيرة، وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الزناتي أن نقابة المعلمين تسعى دائما إلى زيادة التعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، من خلال الدورات التدريبية التي تساهم فى رفع مستوى الوعي وتساعد بشكل كبير في دعم القيم والمبادئ وتدعم الوطنية، وحتى يتسنى لجميع الأعضاء من المعلمين ومختلف النقابات المهنية الاستفادة من هذه الدورات التدريبية.

وشهد الحفل تقديم الدروع إلى أسرة الشهيد جندي مقاتل أحمد شعبان عبد الهادي، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن أبو الغيط عميد كلية طب جامعة الأزهر، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، والدكتورة مني محمود البقري مدير التعليم الخاص بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، والدكتورة أية حسام الخولي معلمة لغة عربية بالمدارس المصرية الرائدة للغات بجانب تقديم شهادات تقدير للمتدربين المشاركين بالدورة التدريبية.

الأكاديمية العسكرية التواصل الاجتماعي دراسات العليا والبحوث للدراسات العليا والبحوث مواقع التواصل الإجتماع مواقع التواصل الاجتماعي

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