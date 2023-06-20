ندى معوض: الاحتراف ليس سهلًا.. وأتمنى تحقيق بطولة افريقيا مع المنتخب الطائرة

تحدثت ندى معوض لاعبة المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة، عن البطولات التي شاركت بها مع المنتخب المصري، بالإضافة إلى مشوارها والصعوبات التي واجهتها في الاحتراف.

قالت “ندى” عبر تصريحات إعلامية ، اليوم الثلاثاء، إنها انضمت للمنتخب المصري منذ عشر سنوات، شاركت مع منتخب الناشئات في عام 2013، وشاركت معه في ثلاث بطولات إفريقية، وثلاث بطولات عالم”.

وأضافت: ”شاركت مع المنتخب الأول في العديد من البطولات أبرزها البحر الأبيض المتوسط، وبطولات الأمم الأفريقية، تصفيات إفريقيا والأولمبياد، ولكن أفضل لحظة عندما شاركت في تصفيات أولمبياد عام 2016 وتمكن المنتخب من التأهل”.

وتابعت: ”المشوار الاحترافي ليس سهلًا، حيث يترك اللاعب عائلته وبلده، وبالنسبة لي كان الاحتراف سهلًا لأن شقيقتي كانت معي في أمريكا وكنا نساعد بعضنا البعض”.

وعن صعوبات الاحتراف، أوضحت ندى معوض: ”هناك أشياء صعبة في الاحتراف أبرزها المعيشة واللغة، ولكن على الجانب الآخر تكتسب خبرات داخل وخارج الملعب، وهدفي نقلها للمنتخب المصري”.

وأكملت: ”طموحي مع المنتخب تحقيق البطولتين القادمتين لأننا لم نحققهما منذ فترة طويلة، سنشارك في بطولة الأمم العربية والأمم الإفريقية، ونطلب الدعم والمساندة والتحفيز من الجمهور المصري، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل رفع علم مصر وحصد البطولتين”.

ونصحت لاعبة المنتخب المصري: ”اللاعبات بالاحتراف، وأن يتمسكن بالفرصة التي تأتي لهن ولا يخافن من السفر والمعيشة بمفردهن، لأن هذه الفرصة لن تتكرر، وسيكتسبن كثير من الخبرات”.