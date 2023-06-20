"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريراً عن فعاليات المنتدى الأول لتشجيع الاستثمار في مصر

عرضت شاشة "القاهرة الإخبارية"، تقريراً عن فعاليات المنتدى الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مصر، والذي تنظمه وزارة العدل ، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة أنسول الدولية.

وكشف التقرير أن المنتدى، شهد حضور العديد من الوفود العربية والأجنبية، إذ أكد جاريت بايلي، السفير البريطاني في مصر، أن الهدف الرئيسي للمنتدى أن يكون هناك حوار بين مصر والبنك الدولي ودول المنطقة، بغية تقوية القوانين والهيكل النظامي المُشجع للاستثمار.

وأشار إلى أن السير في هذا الطريق سيُسهم بشكل رئيسي في تحقيق نموٍ أكبر وتنمية مُستدامة في العديد من البلدان المتبعة لهذا النهج الاقتصادي التطويري.

من جانبه، أعرب سكوت أتيكنز، رئيس منظمة أنسول إنترناشونال، عن أمنياته في أن يُسهم المنتدى في تعزيز النتائج الاقتصادية والنقاش البنّاء مع الشركات المختلفة؛ من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا.

ورأت حمدة السويدي، رئيسة دائرة الإفلاس بمحاكم دبي، أن المنتدى يُمكن أن يُسهم في معالجة أوجه النقص الاقتصادية الموجودة فعليًا، والتي تتمثل في عرقلة الأعمال، مُضيفة أن المنتدى يمثل فرصة أيضًا لمناقشة كيفية تسهيل التجارة، وآلية بناء خطة لإعادة الهيكلة ودفع عجلة الاقتصاد.