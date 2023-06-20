الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصميم يعبر عن بيئة المحافظة.. رئيس جامعة أسوان يفتتح مشروع تخرج طلاب كلية الآثار

الافتتاح
الافتتاح

افتتح، اليوم الثلاثاء، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، جداريتين بسور بريد أسوان الرئيسي بالكورنيشـ وذلك بحضور سكرتير عام محافظة أسوان نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ثناء أبوطالب عميد كلية الآثار، وطلاب الكلية، واللتان يعدان مشروع تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار جامعة أسوان. 

والجداريتين عبارة عن تصميم فني يعبر عن بيئة أسوان بمقاس 125عرض × 225 طول وهى مستوحاة من أسلوب الجدارية المجاورة لهم للفنان التشكيلي المصري وفيق  المنذر  الواقعة بالقرب من مكتب بريد أسوان بكورنيش النيل. 

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة ثناء ابو طالب عميد كلية الآثار، وأستاذ الآثار العضوية المساعد، وبمشاركة الدكتور أحمد فرمان الأستاذ المساعد بقسم الأثار المصرية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصفته  مستشاراً لمحافظة أسوان لشئون السياحة والآثار والهوية البصرية، والدكتور رضوان عبد الراضى ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية. 

وأشار الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إلي أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والمحافظة للتعاون في ترجمة المشروع القومي الرؤية والهوية البصرية علي أرض محافظة أسوان، حيث إن الجامعة والمحافظة يمثلان وجهان لعملة واحدة. في إطار التعاون المشترك حيث تمثل جامعة أسوان بيت الخبرة في مختلف المجالات. 

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم عمل جداريات فنية أخرى بسور الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وجداريات تعبر عن التراث الاسواني بالحرم الجامعي بصحاري.

بينما قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان مشروعات تخرج الطلاب دليل كبير على ربط الدراسة بقضايا البيئة والمجتمع المحيط، وأن الفنان التشكيلي المصري وفيق المنذر أحد أهم فناني الحركة التشكيلية المصرية في فن الجرانيوليت، بل هو رائد فن الجرانيوليت الأول على الإطلاق. 

وأوضحت الدكتورة ثناء أبوطالب عميد كلية الآثار والمشرف على مشروع التخرج أن قام الطلاب  من الانتهاء من الأعمال الفنية لمشروع التخرج من الجداريات التي نفذها طلاب قسم الترميم والتي مثلت التراث النوبي والشعبي في ضوء الحفاظ علي المشروع القومي للرؤية والهوية البصرية بالمحافظة.

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أسوان الهوية البصرية جامعة أسوان طلاب كلية الاثار مشروع تخرج طلاب كلية الآثار رئيس جامعة أسوان

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