الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على هامش الحوار الوطني.. أستاذ قانون دستوري يطالب بزيادة أعضاء مجلس النواب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، مؤكداً أن الدستور المصري ينص على ضرورة أن يتناسب عدد أعضاء مجلس النواب مع الزيادة السكانية والسكان.

وقال ، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات للقناة الأولى،على هامش جلسات الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، إنه كلما زاد عدد السكان، يجب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، حيث أنه وفقا للدستور المصري لا يقل عدد أعضاء مجلس النواب عن 450 عضوا، ولكن يمكن زيادة العدد، وفقا لعدد السكان.
وأوضح أنه معترض على أن يكون عضو مجلس النواب منشغلا بوظيفة أخرى، حيث يجب أن يكون العضو متفرغا لأعمال المجلس.

وتابع مجلس النواب يتحدث عن وجود غيابات لأعضاء المجلس عن الجلسات وهو أمر غير محبب، متابعا في حالة عدم التفرغ للعضوية يجب عليهم تقديم استقالتهم.

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