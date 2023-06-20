القاهرة الإخبارية: وزراء الإعلام العرب ناقشوا القضية الفلسطينية والتصدي للإرهاب

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من مجلس وزراء الإعلام العرب في الرباط، إن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي يُعقد اليوم، سبقه اجتماع للجنة الدائمة للإعلام العربي، أُقيم أمس الاثنين بالرباط.

وأضافت أن اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس ناقش عددًا من المواضيع، من بينها القضية الفلسطينية، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، ومسألة اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، فضلًا عن آلية التصدي للإرهاب، ومناقشة استراتيجية موحدة للتعامل مع المؤسسات الغربية.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش إدراج مادة دراسية تحمل اسم "التربية الإعلامية" لتدريسها ضمن المناهج التعليمية في الدول العربية، فضلًا عن إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام، وغيرها من الموضوعات المعنية بملفات الإعلام العربي.

واستضافت العاصمة المغربية الرباط، اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والتي ناقشت عددًا من الملفات والقضايا الإعلامية، تمهيدًا لعقد مجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الثلاثاء؛ لبحث أبرز التحديات الخاصة بصناعة الإعلام في الدول العربية.