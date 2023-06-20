الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المفتى: مصر لم تترك يومًا القضية الفلسطينية

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن جهود الأمانة العامة للإفتاء مبادرة مصرية، أسهمت في إيجاد خطاب إفتائي يقي الشباب من الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أنها حرصت على تقديم جهودها عبر عدة محاور عالمية.

وأضاف "علام"، خلال لقائه على شاشة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، أنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية منفصل عن الجانب الأخلاقي، مشددًا على أن هناك العديد من المشتركات الإنسانية بين الغرب والشرق التي يمكن البناء عليها.

كما تطرق المفتي حول القضية الفلسطينية، وقال مفتي الديار إن حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى الاطمئنان والسلام، مشيرًا إلى أن مصر لم تترك يومًا هذه القضية، وبذلت من أجلها جهودًا كبيرة، من أجل إيجاد حل عادل لها.

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