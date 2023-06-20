الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يعرض 60 مليون إسترليني لضم هافيرتز من تشيلسى

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

تقدمت إدارة نادي أرسنال الانجليزي بعرض جديد لنظيرتها في تشيلسي من أجل الحصول على خدمات الألماني كاي هافيرتز، لاعب وسط الفريق.

وأبدت إدارة النادي اللندني رغبتها في ضم اللاعب الألماني خلال الانتقالات الجارية، وتقدمت بعرض سابق لإدارة تشيلسي لضمه، مقابل 50 مليون جنيه استرليني.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الانجليزية، فإن عرض تشيلسي الجديد لضم هافيرتز بلغت قيمته 60 مليون جنيه استرليني، مشيرة إلى أن المفاوضات متقدمة بين الطرفين من أجل ضم اللاعب.
وسبق أن ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الاتصالات المبدأية بين أرسنال واللاعب كانت إيجابية لصالح انتقاله، مشددة على أن إدارة تشيلسي ستطلب 75 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع اللاعب.
ويلعب هافيرتز ضمن صفوف تشيلسي منذ انضمامه من فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.
ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على انتقال اللاعب لصفوف أرسنال مقابل 65 مليون جينه إسترليني، وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين.
وأفصح اللاعب عن موقفه برغبته في الانتقال لصفوف أرسنال خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ “هافيرتز” مسيرته ضمن صفوف فريق أليمانيا ماريادورف الألماني للشباب، وانتقل لفريق ألمانيا آخن في صيف 2009، وانتقل لشباب فريق باير ليفركوزن في الصيف التالي، قبل تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2014 ثم صعد للفريق الأول بعد عامين.

ولعب 139 مباراة بقميص تشيلسي منذ انتقاله للفريق، وسجل 32 هدفًا وصنع 15، من أصل 354 مباراة لعبها خلال مسيرته، وسجل 106 أهداف، وصنع 50 لزملائه في الأندية التي مثلها.

هافيرتز ارسنال تشيلسى كاي هافيرتز الانتقالات الصيفية الجارية

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