الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إدانات عالمية للممارسات الإسرائيلية فى الضفة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال ياسر نور الدين، مُراسل "القاهرة الإخبارية" في نيويورك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه الشديد إزاء الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين العُزّل، ما يتسبب في حالة من التوتر وغياب الأمن في المنطقة بأسرها.

وأوضح أن الولايات المتحدة شاركت أيضًا في إدانة التصرفات الإسرائيلية، خاصةً قرار إصدار العديد من التصاريح لبناء مستوطنات في الضفة الغربية، إذ دعت الخارجية الأمريكية الحكومة الإسرائيلية للكف عن هذه الممارسات، والانخراط في عملية تفاوضية تهدف إلى التوصل لحلولٍ نهائية للأزمة، مشيراً إلى أن هذه الإدانات العالمية للممارسات الإسرائيلية، تؤكد وجود حالة رفض عالمي للتوسعات الاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، والتي تُصعّب من مهمة التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية.

وكان طالب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف توسعاتها الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرًا تلك التوسعات سببًا رئيسيًا للتوتر والعنف اللذين ارتفعت وتيرتهما خلال الأشهر القليلة الماضية.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وهو ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين خلال عملية الاقتحام، وإصابة العشرات على الأقل خلال الهجوم، بينهم حالات حرجة، حسب وكالة أنباء "وفا " الفلسطينية.

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