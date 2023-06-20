الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين: مستعدون لتوحيد الجهود الإفريقية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

الصين
الصين

أعربت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، عن استعداد بلادها لتوحيد الجهود الإفريقية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء هذا وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال تعليقها علي مبادرة السلام الإفريقية.

وصرحت "ماو نينغ"، بأن السلطات الصينية مستعدة لتوحيد الجهود مع البلدان الإفريقية والدول الأخرى، لمساعدة العملية السياسية لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقالت "الصين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الإفريقية، من أجل خلق ظروف مواتية لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

يجدر الإشارة إلي أن المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية تتكون من 10 نقاط، وهي تتعلق بالضمانات الأمنية، وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود، وإطلاق سراح أسرى الحرب، وبدء التفاوض بأسرع وقت ممكن.

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