«أبو العزم» يروي كواليس حصده لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام

تحدث أحمد أبو العزم، بطل مصر في كمال الأجسام، عن كواليس حصوله على لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام.

وقال “ أبو العزم” خلال لقائه عبر تطبيق “زووم” علي القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن البطولة أجريت في أوكرانيا منذ أسبوعين تقريبًا، وكان يريد المشاركة فيها، ويتمنى الفوز بعد خوض منافسات عديدة لفترة طويلة استمرت 9 سنوات لم يحالفه الحظ بحصد النهائي".

وأضاف:"كنت مجهز على مستوى عالي من التدريب، وقدرت أحقق البطولة بعد معاناة، متابعا : "الماتش اللي فات حصلت على 5 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات في المجموعات التي تأهلت بها للصعود للنهائي وبعدها بأسبوع لعبت ماتش دولي وحصلت على ميداليتين ذهب مرة أخرى، بجانب ميداليات مختلفة في المراكز الثاني والثالث ولم يحالفه الحظ فيها بالفوز بالمركز الأول".