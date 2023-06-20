ضبط سائق تسبب فى وفاة مسن أثناء عبور الطريق بالخليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق تسبب في وفاة مسن أثناء عبور الطريق في منطقة الخليفة.

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول مسن مصابا بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف خارجي بادعاء حادث سيارة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء عبور المسن «حسن م»، في العقد السابع من العمر، الطريق صدمته سيارة وتمكن قائدها من الهرب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المتسببة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.