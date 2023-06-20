مفتي الديار المصرية: تصدينا لأفكار تنظيم الإخوان وأثبتنا أنهم متطرفون

أكد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم، تصدت لأفكار تنظيم الإخوان وأثبت أنهم متطرفون، منذ إنشائها.

وقال “علام” خلال لقائه شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء:" إنه منذ إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم، وخلال أول مؤتمر له حرص الحضور على أن تكون رئاسة الأمانة لمفتي الديار المصرية، وجرى العمل على العديد من المحاور أولها مكافحة التطرف والإرهاب، معلقا “تصدينا لأفكار تنظيم الإخوان وأثبتنا أنهم متطرفون”.

وأضاف مفتي الديار المصرية، أنه جرى العمل على محورين الوقاية والعلاج، وتتم الوقاية من خلال إيجاد خطاب افتائي رصين يقي الشباب ويعطيهم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي في صورته الحضارية نقلا عن رسولنا الكريم، لافتاً إلى أن أبرز ما جرى العمل عليه أيضا هو الكفاح ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ويشارك الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- فى فعاليات «منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب» فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، المقرر انعقادها غدًا الأربعاء.

وصرَّح الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأن هذه الزيارة، التى تستمر 4 أيام، تأتى امتدادًا للجولات الخارجية التى يقوم بها المفتى، فى ضوء الاستراتيجية التى وضعتها دار الإفتاء المصرية.