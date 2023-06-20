لجنة الشباب بالحوار الوطني: سيتم إنشاء ورشة عمل خاصة برواد الأعمال والمستثمرين

أكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن اللجان الفنية للحوار الوطني تعمل على كافة المشاكل والتحديات التي تعوق الشباب في المدارس أو الجامعات وأيضا الخريجين.

وقال “فتحي”، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، :" تحدثنا مع شبابنا بالخارج للتعرف على أسباب عملهم بالخارج، ووجدنا أن الدول الخارجية تقدم مميزات عديدة لجذب الشباب المصري داخل دولهم"، متابعاً:" الشباب يطالبون بوجود صندوق استثمار لدعم الشباب، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للشباب".

كما شدد على أهمية رفع الوعي لدى الشباب داخل المدارس بأهمية التدريب والتأهيل، لافتاً إلى أنه تم دمج الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل جلسات الحوار الوطني والشباب المشارك، للاستفادة من قدراتهم المبهرة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء ورشة عمل، خاصة برواد الأعمال والشباب والمستثمرين، للحديث عن مطالباتهم وأفكارهم، وذلك لتقديم التوصيات للرئيس السيسي بعد ذلك.