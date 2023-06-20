الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء محاكمة قاتلة ابنها فى الشرقية

محاكمة قاتلة ابنها
محاكمة قاتلة ابنها في الشرقية

بدأت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، جلسة محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع أجزاء من جسده في محافظة الشرقية.

وكانت الأم قد قالت في الجلسة الماضية إنها كانت تعمل في مصنع فول سوداني وتتقاضى 70 جنيها يوميا، مشيرة إلى حصولها على الطلاق من زوجها بعد أن أقامت عليه دعوى طلاق.

وعن سبب ارتكابها الواقعة قالت إنها لم تشعر بما فعلت وإنها “معمول لها عمل” وهو ما جعلها ترتكب فعلتها وإنها نادمة وستظل طول عمرها تشعر بالندم.

وأشارت إلى أنها ضربت ابنها عدة ضربات منتالية على رأسه حتى سقط أرضاً، ثم أحضرت سكيناً من المطبخ ونحرته وسحبت الجثة إلى الحمام وقطعت أجزاء من جسده وكسرت عظامه.

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