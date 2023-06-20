الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المفتى يكشف أهمية منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب

جريدة الدستور

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، على أهمية “منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب” والذي سينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، غداً الأربعاء.

وقال “علام”، خلال لقاء خاص عبر شاشة القاهرة الإخبارية، من نيويورك، اليوم الثلاثاء، هذا المنتدى الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الأمم المتحدة هو لقاء مهم للغاية، مؤكداً أننا نحتاج إلى كثير من الجسور التي تبني في العلاقات الإنسانية عامة وليس فقط في داخل الأروقة.

وأضاف مفتي الديار المصرية: نحن نحتاج أن نبني هذا الجسر، موضحاً أن مدلول كلمة "الجسر" تعني شيئا نعبر عليه، ولكن نعبر عليه بجرأة وخطة واستعداد، متابعاً أن الجسور عندما نمر عليها نمر ونحن نضع خططًا كثيرة جداً في كيفية اللقاء المشترك، لأننا سنلتقي  في نقطة ما جميعاً ونحتاج أن تكون هذه النقطة علي بصيرة وفقاً لمعايير بحيث تأتي بثمار وتعاون بين الجميع.

ويشارك الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- فى فعاليات «منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب» فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، المقرر انعقادها غدًا الأربعاء.

وصرَّح الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأن هذه الزيارة، التى تستمر 4 أيام، تأتى امتدادًا للجولات الخارجية التى يقوم بها المفتى، فى ضوء الاستراتيجية التى وضعتها دار الإفتاء المصرية.

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