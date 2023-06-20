الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. الحوار الوطنى يناقش إصلاح إدارة المالية العامة والسياسات الصناعية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يواصل الحوار الوطني عقد جلسات لجانه اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة بعض قضايا لجان المحور الاقتصادي.

حيث سيعقد الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلستين حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وهما مُدرجتان ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

كما سيعقد الحوار الوطني جلستين حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني.

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