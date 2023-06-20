وزير الرى يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه يستعرض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "سويلم"، إنه وعقب عقد اجتماع "شركاء أسبوع القاهرة للمياه" يوم ١ يونيو الجاري، فتم تلقي طلبات عديدة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم جلسات وورش عمل، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، حيث يجرى حاليًا إعداد أجندة الأسبوع لتشمل مختلف الفعاليات المقترحة.

وأضاف أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وإحدى الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تشتمل على كل الفعاليات الخاصة بالأسبوع؛ للتسهيل على المنظمين والمشاركين، بالأسبوع، وتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع، أوضح الدكتور سويلم أن اللجنة العلمية للأسبوع تقوم حاليًا بتقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لاختيار الأفضل منها.

وأضاف أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال (٥) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية- التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار- دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي- تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/ فيضان)- دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).

كما تم البدء فى تلقى المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم)، وملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ٣ دقائق"، كما تم فتح الباب للمزارعين وروابط مستخدمي المياه للتسجيل في مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"، والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة فى أسبوع المياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع- الاستفادة من ورد النيل والحشائش- تدوير المخلفات الصلبة- الاستفادة من مياه السيول- نظم الري الحديث- حماية الشواطئ- تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه- الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية- صيانة الترع المؤهلة- التبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة- استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه)، والمشاركة مفتوحة لجميع الفئات العمرية، والتعليمية (أفرادًا/ مجموعات/ كيانات).

جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.