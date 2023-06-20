أولياء الأمور يتحدثون عن أغرب طقوس طلاب الثانوية العامة في المذاكرة

حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد بمحيط لجان مدارس الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، في انتظار أبنائهم من انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وخلال تواجدهم تبادل عدد من أولياء الأمور الحديث حول أغرب طقوس طلاب الثانوية العامة خلال ساعات المذاكرة والتي كانت على النحو التالي.

قالت عفاف إحدى أولياء الأمور المتواجدة أمام مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنها واثقة أن ابنتها لديها اغرب طقوس وعادات في المذاكرة خلال الثانوية العامة، لافتة إلى أن ابنتها لا تجيد المذاكرة إلا وهي تتناول التسالي تحديدا اللب وهو الوقت الذي يزداد فيه تركيزها "السنة دي خلصت على اللب اللي في المنطقة".

من جانبها أوضحت أمنية إحدى أولياء الأمور المتواجدة أمام المدرسة، أن ابنتها منذ طفولتها وهي دائمة النظر إلى المرايا وخلال العام الحالي من الثانوية العامة قررت الاستفادة من الوقت التي تقضيه أمامها وان تستخدمها في التسميع والحفظ مع نفسها بدلا من الاستعانة بالمدرسين أو أصدقائها للتسميع أو المذاكرة معاها.

على عكس ابنة رباب إحدى أولياء الأمور، التي أكدت أن ابنتها على مدار ساعات المذاكرة ترغب في وجود والدتها بجوارها والاتكاء عليها عدد ساعات المذاكرة لحين الانتهاء منها تماما.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.