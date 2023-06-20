اليوم.. "صناعة النواب" تناقش مشروع قانون الصناعة الموحد

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس معتز محمود، مشروع قانون الصناعة الموحد، المقدم من النائب علاء حمدي قريطم وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس).

مشروع القانون يسهل كافة الإجراءات أمام المصنعين

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الصناعة الموحد من القوانين الهامة الذي سيسهل كافة الإجراءات أمام المصنعين والمستثمرين من خلال توحيد جهات الولاية، وتفعيل نظام الشباك الواحد التي طالما نادت به اللجنة منذ بداية الفصل التشريعي الثاني.

مشروع القانون سيزيد من الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المصنعين

وأوضح النائب علاء قريطم، مقدم مشروع القانون، أن مشروع قانون الصناعة الموحد وافقت عليه اللجنة مبدئيا، موضحًا أن القانون يضم ١٢٥ مادة؛ بهدف تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المصنعين.

ولفت إلى أن قانون الصناعة الموحد تتناسب رؤياه مع الجمهورية الجديدة من أجل قيام اقتصاد وطني قوي، مشيرا إلى أن هناك دعوات تم تقديمها للمستثمرين ورجال الأعمال وكل الهيئات المهتمة بالتصنيع من أجل خروج قانون قوي بدون اي عرقلة.