الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل اقتراح منصور حسن رئيسًا للمجلس الاستشارى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد سلماوى في برنامج الشاهد

قال محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق: “عندما تم دعوتي للمجلس الاستشاري مرة أخرى فوجئت بأنه كان يوجد محاولات لفرض رئيس إخواني أو يميل إلى الإخوان، وحينها شعرت بأن الإخوان خرجوا من الباب ويحاولون الدخول من الشباك”.

وأضاف محمد سلماوي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الذي كان متزعم هذا الاتجاه كان شخصًا قريبًا من الإخوان، وهو محمد سليم العوا، وكان يدعو إلى أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وهو شخص قريب من فكر الإخوان، وكان شخصية محترمة وتلقى قبولًا للرأي العام وكذلك الإخوان، وكان متصور بأن هذا  كارت رابح، لكنني توجست وانزعجت جدًا".

وتابع:"أتذكر بأنني ذهبت لزيارة منصور حسن في بيته، وقد كان معي في المدرسة، إنما كان يسبقني بسنوات طويلة، فذهبت لزيارته وقلت له بأنني أشعر بأن أحمد كمال أبوالمجد ليس مجرد شخصية محترمة، وإنما ما وراء هذا الاختيار من الممكن أن يؤثر في صورة المجلس ومجريات الأمور، ومن ثم اقترحت عليه بأن يكون هو رئيس المجلس، وقد استجاب وقال لي بأنه سيفكر في الموضوع، كما ذهبت لـ عمرو موسى وجدته مرحبًا تماماً بالفكرة، كما تحدثت مع سامح عاشور وحسن نافعة، ومجموعة من المستنيرين داخل المجلس، وعملنا حملة واستطعنا أن يتم اختيار منصور حسن رئيساً للمجلس".

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