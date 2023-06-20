ماهى ردود الأفعال تجاه رسالة مرسى فى اجتماع المثقفين؟.. محمد سلماوى يوضح لـ "الشاهد"

قال محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، إن الفنانين والمثقفين كانوا في حالة اندهاش من الصورة التي أراد محمد مرسي أن يعكسها عن رأيه في الفن والثقافة في اجتماعه مع المثقفين والفنانين، حيث كان يحاول عمل رسالة إيجابية وقد كانت رسالة لم أسمع مثلها في حياتي، عن الفن والثقافة وأهمية الثقافة واستشهاده بأشياء لم أكن أتخيل أنه يعرفها كأفلام أمريكاني وكتب، ومحمد مرسي في ذلك التوقيت كان يقول بأنه ليس ممثلاً للإخوان، وأنه رئيسًا للجميع، وبأنه سيأتي برئيس وزراء شخصية وطنية لا خلاف عليها، وبأنه سيكون مجلس رئاسي يمثل كل الاتجاهات الرئاسية

وأضاف محمد سلماوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هذه الصورة لم تدم طويلاً، فسرعان ما بدد الإخوان هذه الأوهام، حيث تم فصل مديرة الأوبرا، وظهر شيوخ على شاشات التليفزيون يؤكدون أن الفن حرام.

عن برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.