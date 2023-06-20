الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصينى لبلينكن: نحترم المصالح الأمريكية ولا نسعى إلى التحدى

الرئيس الصينى شي
الرئيس الصينى شي جين بينغ

أكد الرئيس الصينى شي جين بينغ، أن بلاده تحترم المصالح الأمريكية ولا تسعى إلى تحدي الولايات المتحدة أو إزاحتها، وعلى الولايات المتحدة بالمثل احترام الصين وعدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة لها، قائلا "ينبغي ألا يحاول أي جانب تشكيل الجانب الآخر بإرادته، او حرمانه من حقه المشروع في التنمية".

وأضاف الرئيس الصيني -خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين الإثنين- أن العالم يحتاج إلى علاقات مستقرة بشكل عام بين الصين والولايات المتحدة، وأن التوصل إلى الطريق الصحيح للتعايش بين الجانبين أمر يؤثر على مستقبل البشرية، قائلا " يتعين على البلدين التصرف بحس من المسؤولية تجاه التاريخ والشعب والعالم، ومعالجة العلاقات الثنائية بشكل صحيح.

وتابع "بهذه الطريقة قد يسهم البلدان في السلام والتنمية العالميين ويساعدان في جعل العالم المتغير والمضطرب أكثر استقرارا ويقينا وإيجابية".

وشدد الرئيس الصيني على أن المنافسة بين الدول الكبرى لا تمثل اتجاه العصر، ولا يمكنها أن تحل مشكلات أمريكا الخاصة أو التحديات التي تواجه العالم.

وقال إن الصين تأمل دائما في رؤية علاقات سليمة ومستقرة مع الولايات المتحدة، وتؤمن بأن البلدين الرئيسيين يمكنهما التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد الطريق الصحيح للتوافق على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.

ودعا شي الجانب الأمريكي إلى تبني موقف عقلاني وبراجماتي، والعمل مع الصين في الاتجاه نفسه.

وأشار إلى أن الجانبين بحاجة إلى البقاء ملتزمين بالتفاهمات المشتركة التي توصل إليها هو والرئيس بايدن في بالي، وترجمة التصريحات الإيجابية إلى أفعال من أجل تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية-الأمريكية وتحسينها.

 

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