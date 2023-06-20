الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو ينفى دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الإثنين، إنه لا توجد مناقشات جارية حول توجيه دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمته في فيلنيوس، ليتوانيا، الشهر المقبل.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ -في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن مسألة عضوية أوكرانيا ليست جزءًا من أي مناقشات قبل قمة يوليو، لكنه شدد على أن القادة يناقشون بنشاط "كيفية تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي".

وأشار الأمين العام للناتو، ردا على سؤال أحد المراسلين حول عضوية أوكرانيا المحتملة، إلى أنه "في قمة فيلنيوس وفي التحضير للقمة، نحن لا نناقش إصدار دعوة رسمية. ما نناقشه هو كيفية تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي، والمشاورات الجارية".

وقال إن الحلفاء يتفقون بالفعل على الكثير، مشيرًا إلى دعوات فنلندا والسويد للانضمام في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجدد تأكيد أن حلفاء الناتو يوافقون على أن أوكرانيا ستصبح يومًا ما عضوًا في الحلف وأن روسيا لا تتمتع بحق النقض (الفيتو) على هذا القرار.

وقال إن أهم شيء هو ضمان أن تدافع أوكرانيا عن نفسها بنجاح ضد روسيا "كدولة ديمقراطية مستقلة وذات سيادة في أوروبا".

وضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سابقًا على ستولتنبرج وزعماء الناتو والاتحاد الأوروبي لوضع جدول زمني لانضمام البلاد للحلف.

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