محمد سلماوى لـ "الشاهد": كانت الطامة الكبرى باختيار مرسى وزير ثقافة إخوانى

قال محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إن محمد مرسي عندما كان عضوُا في المجس الاستشاري في ذلك التوقيت كان يقول بأنه ليس ممثلاً للإخوان وأنه رئيسًا للجميع، وبأنه سيأتي برئيس وزراء شخصية وطنية لا خلاف عليها، وبأنه سيكون مجلس رئاسي يمثل كل الاتجاهات الرئاسية.

وأضاف سلماوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن عددًا من المثقفين قد انحاز له وانساقوا وراء هذه الأوهام ، والتي سرعان ما تساقطت بسرعة شديدة جدًا، حيث جاء برئيس وزراء موالي للإخوان، وكانت الطامة الكبرى بالنسبة لنا يوم اختياره وزير ثقافة إخواني.

عن برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.