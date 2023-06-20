الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد سلماوى: مرسى انسحب مبكرا من المجلس الاستشاري بعد ثورة يناير

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال محمد سلماوي، إنه لم  ير محمد مرسي إلا في جلسة واحدة من المجلس الاستشاري، وكان محمد مرسي عضوًا في المجلس الاستشاري، لكنه انسحب مبكرًا احتجاجاً على المجلس نفسه. 

وأضاف محمد سلماوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المجلس الاستشاري هو الذي كان سيشكل الهيئة التأسيسية للدستور، والإخوان كانوا يريدون صناعة دستور على مزاجهم وهواهم، وبالتالي حدث خلاف وانسحب، فلم أحضره غير في جلسة واحدة، وكان ممتعض لم ينفتح أمامي بالقدر الكافي.

وأوضح أنه عندما دعانا بصفته رئيس للجمهورية، في قصر الاتحادية وذهبت برفقة مجموعة من الفنانين والمثقفين، وفوجئت به بطلبه لكرسي حتى يضعه بجواره، ويطلب مني أن أجلس إلى جواره،  وأدير هذا اللقاء، وقد كانت محاولة للاستقطاب والتلطيف، وكان يحاول عمل رسالة إيجابية وقد كانت رسالة لم أسمع مثلها في حياتي، عن الفن والثقافة وأهمية الثقافة واستشهاده بأشياء لم أكن أتخيل أنه يعرفها  كأفلام أمريكاني وكتب.

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

محمد سلماوى لـ "الشاهد": كانت الطامة الكبرى باختيار مرسى وزير ثقافة إخوانى

تارا عماد بإطلالة كاجول

الرئيس الصينى لبلينكن: نحترم المصالح الأمريكية ولا نسعى إلى التحدى

ماهى ردود الأفعال تجاه رسالة مرسى فى اجتماع المثقفين؟.. محمد سلماوى يوضح لـ "الشاهد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية