ميمي جمال: "ظهري اتقطم بعد وفاة حسن مصطفى"

قالت الفنانة ميمي جمال، إن جدتها توفيت أولًا ثم تلاها والدتها، ثم أخوها، ثم زوجها، وعقبت: "لقيت نفسي كبرت والناس دي كلها بتروح من حوليا وأنا لسا قاعدة، قلت يا رب إنت رايد بكدة، فبقيت أنا وبناتي الثلاثي المرح".

وأضافت ميمي جمال خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، منذ وفاة زوجي، قعدت في البيت 6 سنوات، وتوقفت حينها عن كل شئ، كنت أجلس في المنزل وأشعر أنه معي، خاصة وأنني من النوع الذي عندما يحزن فإنه يحزن بعمق.

وتابعت: "رجعت مرة تانية للفن بعد 6 سنوات، لأشعر وكأنني وجه جديد، فهناك أناس كثيرة تغيرت، وآخرين أصبحوا غير موجودين، لكن الحمد لله تمكنت من تقديم أكثر من عمل فني واستعدت مكانتي الفنية".

وأردفت: "زوجي حسن مصطفى كان في البيت طيب أوي، كان إنسان جميل وحنون مع أولاده، وعندما تأخذ رأيه في أي شئ يقول لك الكلام الذي لابد أن يُقال لك.. حسيت إن ظهري اتقطم بعد وفاته".