الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

9 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لبضائع جمارك الدخيلة

جريدة الدستور

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الإثنين الموافق 18 يونيو 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد 173 لوط من البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة (سيارة مرسيدس برسم الصادر - موتوسيكل وبيتش باجي - أحذية كيماويات - أدوات مائة ومطبخ - علب فارغة - أثاث - أجهزة كهربائية - لعب أطفال - كابلات - ورق - مضخات ولوازمها - مجات خزفية - شاشات - مفروشات - أدوات سباكة - رخام وجرانيت - أجهزة كمبيوتر ولوازمها - شنط جلد صناعي - أخشاب - أقمشة - ماكينات صناعية - براميل - ماكينات تصوير - رفاصات سفن - قطع غيار سيارات - أجهزة ومستلزمات طبية - نجف ولمبات - جلد طبيعي مدبوغ - خيوط).

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 27 لوط من البضائع المتنوعة بمبلغ 9 ملايين جنيه.

وذلك تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

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