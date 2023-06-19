"القومى للنهوض بالقمح": نستهدف تحقيق 60% من احتياجاتنا بحلول 2025

قال الدكتور رضا محمد على، رئيس المشروع القومي للنهوض بالقمح، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للنهوض بزراعات القمح، حيث تسهتدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 60% بحلول 2025، و 70% بحلول 2030.

ولفت رضا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إلى أن الدولة تعمل على زيادة مساحات القمح المنزرعة بنسبة 500 ألف فدان سنويًا، في ظل المشروعات الزراعية المختلفة.

وأردف: "قادرون على التحدي ونعمل على استبناط أصناف جديدة قادرة على التلائم مع التغيرات، حيث يوجد أصناف تتحمل الظروف القاسية والحرارة العالية، وقدرتها الإنتاجية 26 إردبا".