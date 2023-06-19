الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علي جمعة: الشيخ الشعراوى أيقونة مصرية وجب الحفاظ عليها.. فيديو

الشيخ علي جمعة
الشيخ علي جمعة

 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد متولي الشعراوى، أيقونة من أيقونات مصر، مضيفا: "لو أنت معترض عليه، بلاش غباوة، حافظ عليه، اختلف عليه كيفما تشاء".


وتابع مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "اختلف أو اتفق معه كيفما تشاء، اختلف براحتك، هو ده القوة الناعمة لمصر، أيقونات مصر الشيخ رفعت، أنا سعد زغلول من أيقونات مصر لكن أنا ميعجبنيش لكن أحافظ عليه انتماءا للوطن وحفاظا عليه".
واستكمل: "احنا بنحب الشيخ محمد متولي الشعراوي، دوب دوبان وسكر فى شاى، اللى عاجبه عاجبه واللى مش عاجبه كمان، ده أيقونه لازم نحافظ عليها".


https://www.youtube.com/watch?v=6__gW43Yp8Y

 

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