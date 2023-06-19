الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ردًا على تقرير “الإيكونوميست”.. أحمد موسى: "الشعب تحصّن من أكاذيب الإرهابية"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تقرير صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية عن مصر مدفوع الأجر وغير محايد على الإطلاق، كما أن كل ما أتى في هذا التقرير لا يتعلق بالواقع.

وأكد “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لهيئة الاستعلامات المصرية على ردها المدعم بالحقائق والأدلة على هذا التقرير.

وأضاف أن الإعلام المصري لا يرد على إعلام الجماعة الإرهابية الكاذب، وعلق:" إعلام الإخوان شوية معاتيه، والشعب بقى عنده مناعة من أكاذيب الضلالية".

عدم الحيادية

وتابع:" تقرير صحيفة إيكونوميست فاقد لجميع معايير المهنية الصحفية الأولية، وبناء على ذلك قامت هيئة الاستعلامات باستدعاء مراسل الصحفية لتسليميه ورقة احتجاج على ما ذكر في التقرير، وهذا التحرك من الاستعلامات المصرية كان أمر ضروري وحتمي".

واستطرد:" هذا التقرير مدفوع الأجر وغير حيادي على الإطلاق، لذا نطالب المجلة التحلي بالحيادية الصحفية لو كانوا يعرفوا الحيادية والمعايير الصحفية".

وأشار إلى، أن جميع المتواجدين في السجون المصرية ارتكبوا جرائم مختلفة، وليس لدى مصر الآن مفهوم الاعتقال، معبراً:" الدولة ملتزمة بتطبيق أحكام القانون، لا أحد يدخل السجن بدون اتهام".

مقتل مرسي

وذكر أن المعزول محمد مرسي، لم يقتل وإنما توفي داخل القفص خلال إحدى جلسات محاكمته، موكداً:" مرسي مات من كتر الأفعال والجرائم اللي ارتكبها".

أحمد موسى على مسئوليتي إيكونوميست البريطانية رد الاستعلامات المصرية مقتل مرسي

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