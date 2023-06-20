"حياة كريمة".. قطار قوافل طبية جديد فى حلايب وشلاتين لدعم المواطنين

واصلت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جهودها في جميع محافظات مصر، حيث وصل قطار قوافل طبية جديدة إلي حلايب وشلاتين لدعم المواطنين في الأماكن النائية والبعيدة، فضلًا عن التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، وتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية بالمجان.

قال محمد علي أحد الأهالي:" إن الدعم مستمر من الدولة المصرية لجميع القرى النائية سواء في المحافظات القريبة أو البعيدة، والقوافل الطبية جاءت تحت إشراف عدد كبير من الدكاترة الاستشاريين والمتخصصين في جميع التخصصات "جراحة عامة، وأنف وأذن، ومخ وأعصاب، وباطنة، وجراحة عظام، ونساء وتوليد، وجلدية، وأطفال، ومسالك بولية، وأسنان، وقلب وأوعية دموية".

وأضاف محمود أحد الأهالي :" أسهمت القوافل الطبية بشكل كبير في دعم الأهالي بالمحافظة، موضحًا أن هذه القافلة تأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية ودعم مستمر من المبادرة الرئاسية حياة كريمة سواء في مجال الصحة أو التطورات التي شهدت محافظات مصر".

وتابع أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين ونقل من يحتاج إلي إجراء جراحي إلي مستشفيات وزارة الصحة الحكومية، ووجه الشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء على المواطنين ودعمه المستمر للقرى النائية والأماكن البعيد معدومة الخدمات.



وتشمل القوافل الطبية تقديم الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني بعيادات "العظام، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال، الجراحة العامة، الأسنان، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة"، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً من خلال صيدلية القافلة.