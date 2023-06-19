الليلة.. محمد سلماوي ضيف "الباز" في "الشاهد" على إكسترا نيوز

يحل الكاتب والروائي محمد سلماوي الليلة ضيفا مع الاعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز، وحديث حول شهادتها عن أحداث ثورة 30 يونيو.

ويكشف “سلماوي” عن شهادته في ثورة 30 يونيو وكيف رصد واقع سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على ثورة 25 يناير.. إضافًة إلى تفاصيل دعم الأمريكان لجماعة الإخوان في انتخابات الرئاسة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.