الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي لـ"القاهرة الإخبارية": أوروبا لن تتأثر بقرار إغلاق حقل النفط الهولندي

النفط
النفط

قال الدكتور نهاد إسماعيل، خبير اقتصاديات النفط والطاقة، إن حقل النفط الهولندي الصادر بحقه قرار الإغلاق، يعد أكبر حقول النفط الأوروبية.

النفط الأوروبي 

وأكد الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحقل تم اكتشافة بالصدفة، وصدرت له عدة قرارات بالغلق نظراً للمخاطر التي يهدد بها المنطقة جيولوجياً، قبل أن يصدر قرارًا نهائيًا بإغلاقه.

الطاقة الجديدة والمتجددة

وأضاف أن تأثير إغلاق هذا الحقل النفطي سيكون محدود على القارة الأوروبية لعدة أسباب منها أن القارة الأوروبية تعتمد على مخزون كبير من الغاز، إضافًة إلى استيرادها لكميات كبيرة من الغاز الأمريكي، كما أن النرويج زودت أوروبا بكميات وفيرة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أن الكثير من الدول العربية وعلى رأسهم الدولة المصرية تقوم بتزويد القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي، لذا فإن تأثير إغلاق هذا الحقل لن يكون كبيراً على القارة، خاصة وأن القارة تتجه بكل قوتها نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

نهاد إسماعيل خبير اقتصادي القاهرة الإخبارية المراقب الحقل النفطي الهولندي

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