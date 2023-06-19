مروة فخري: "حياة كريمة" قدمت أكثر من 2 مليون خدمة طبية مجانية

قالت مروة فخرى، المدير التنفيذي لمؤسسة “حياة كريمة”، إن المبادرة الرئاسية اهتمت منذ اطلاقها بالعمل على محور تنمية الإنسان من جميع النواحي، لافتة إلى أنه تم تنفيذ 19520 خدمة للمواطن في قطاع الأمن الغذائي.

وأضافت مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، خلال لقاءها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن المبادرة الرئاسية تعمل على تقديم 81500 خدمة لطلاب المدارس والجامعات في قطاع التعليم، بجانب تقديم 65 ألف خدمة لطلاب الثانوية العامة، فضلا عن تقديمها 2860587 خدمة قوافل طبية فيما يتعلق بالقطاع الطبي، وفي قطاع التدخلات الإنسانية والتمكين الاقتصادي، تم تقديم 370579 خدمة للمواطنين المصريين.