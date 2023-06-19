خبير اقتصادي يرصد حجم إنجازات الدولة بالصعيد خلال 10 سنوات

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن حجم إنجازات الدولة المصرية في الصعيد على مدار 10 سنوات مضت.

وقال “عنبر” في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بالعنصر البشري، وأطلقت العديد من المبادرات لرفع معدلات التطوير والنمو بملفات التعليم والصحة، لتضع الأساس الصحيح لإطلاق المراحل التالية من استراتيجية التنمية الشاملة التي أطلقتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خلق فرص استثمارية كبيرة للمستثمر المحلي والأجنبي

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه تم توفير وخلق فرص استثمارية كبيرة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يتوافق مع متطلبات التنمية، كما تم عمل أكبر محطة للطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، مما عمل على خلق تنمية متوازنة.

وأشار إلى أن البنية التحتية الواضحة والطفرة الكبيرة التي حدثت في الطرق والمواصلات وفرت الكثير من المشروعات وجعلت من أسوان مصدرًا للاستثمارات، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة، كان لها دور كبير في إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية وتطويرها.