أيام الثورة والخلاص.. لميس جابر: فوز الإخوان بالرئاسة أصعب يوم فى حياتى.. وتراهنت مع يحيى الفخرانى على رحيل الجماعة خلال سنة

قالت الكاتبة لميس جابر إنها شعرت بالنكسة يوم إعلان فوز الإخوانى محمد مرسى برئاسة مصر، خاصة أنها كانت تشعر بزيف ثورة ٢٥ يناير من البداية لذا لم تشارك فيها، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن سوء الأوضاع وقتها فقال لها إن «الإخوان مجموعة من الفشلة ولا يستطيعون حتى إدارة كشك سجاير»، كما أنها زارت الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالمستشفى، فقال لها: «اقفوا ورا السيسى».

وتحدثت الكاتبة الكبيرة، لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، عن موقفها أثناء ثورة ٣٠ يونيو، ورؤيتها لموقف الشعب المصرى، الذى وصفته بأن بداخله «عفريت» يحضر إذا شعر بالخطر على مصر، مشيرة إلى أن خطر جماعة الإخوان لم ينتهِ بعد، وأن مواجهتها تحتاج إلى مزيد من الوعى بتاريخها وجرائمها.

■ متى أدركتِ خطورة جماعة الإخوان؟

- لغاية ٢٠١٠ كنت «مش مدية أى خوانة» للإخوان الموجودين فى البرلمان، لدرجة أنى مرة كتبت مقالًا، وقال لى الكاتب عبدالله كمال، الله يرحمه: «إنتِ مع الإخوان ولا إيه؟»، قولت له: «إخوان إيه؟»، ولم أكن أتخيل أنهم «بيناموا على الحاجة ويربوا الموضوع وبعدين ينفجروا».

وفى يوم ٢٨ يناير ٢٠١١، لقيت فى الشارع ناس غريبة الشكل، ماشية بسكاكين وسنج وجنازير وكرابيج، وأخدت بالى إنهم هاجموا أكثر من محل، عدا محلين بعينهم، ففهمت، وبالليل كان ضرب الأقسام.

وعندما تقرأ تاريخ الإخوان القديم لا تجد أى إبداع، فهم وراء أول سيارة مفخخة استهدفت بيت النحاس باشا، وحاولوا اغتياله عدة مرات بالموتوسيكلات والرشاشات أمام بيته، وهناك قضية السيارة الجيب فى عام ١٩٤٨، وقضية محمود عبداللطيف، الذى اتهم بمحاولة اغتيال جمال عبدالناصر، وعند التحقيق معه تحدث عن قميص ناسف، وبه ديناميت، ورتب ليدخل على عبدالناصر ويوصل سلكتين ويأخذه بالحضن، لكنه خاف، وكانت هناك محاولة لضرب طائرة عبدالناصر.

■ كيف رصدت سلوك الإخوان خلال الفترة ما بعد ٢٥ يناير؟

- شخصيًا لم أنزل ميدان التحرير فى ٢٥ يناير، شعرت بأن الموضوع مزيف من أول لحظة، وشتمت وقتها، وابنى نزل دون علمى فى أول يومين، وعرفت بعدها وكلمته، فقال لى: «لا خلاص مش نازل، فى رابع يوم أنا جاى أدخل لقيت دقون واقفة، ومحاوطة الزحام كله، وبيطلبوا منى البطاقة، رحت ماشى».

لذلك، أعتبر يناير هى طليعة الطابور، وأن الموضوع اتحضر له كتير ومش بالصدفة.

■ ما شعورك وقت إعلان فوز محمد مرسى بالرئاسة؟

- أصعب يوم فى حياتى هو يوم إعلان فوز الإخوانى محمد مرسى برئاسة مصر، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لى، لأنه وصلتنا أرقام تؤكد فوز أحمد شفيق، وكنت «حاطة فى بطنى بطيخة صيفى»، ورحت عند أصدقاء، كان من ضمنهم فاروق حسنى، وقال لنا إن مرسى فاز، فقلت: «لا يمكن»، واتصلت بناس أعرفهم وقالوا: مفيش حاجة ظهرت، لكن كان واضح إنهم بيخبوا عليا.

وفى إحدى الندوات، سألونى: «إشمعنى أحمد شفيق؟»، فرديت وقلت: «شفيق أعرفه، هو رجل قوات مسلحة حارب فى أكتوبر، لكن مرسى معرفهوش».

وكنت أمام التليفزيون ورتبت نفسى أن أحمد شفيق هو الفائز لكن النتيجة تأخرت، وأول ما قالوا مرسى العياط حصلت لى حاجة غريبة جدًا، وسكت تمامًا لا أتكلم ولا أزعل ولا أفرح، وفضلت ساعة ثم انفجرت فى بكاء مرير، وقلت البلد راحت.

■ متى أدركت أن الإخوان لن يكملوا فى الحكم؟

- بعد شهر، تراهنت أنا ويحيى الفخرانى وقلت له: الناس دى هتكمل سنة بالعافية، لكن يحيى قال لى: دول قاعدين ٥٠ سنة ومش هايمشوا دلوقتى لأنهم مسنودين من الخارج.

وفى يوم كنت أمشى عند منطقة غمرة، ولقيت نفسى أمشى وعلى الجانب جبال من القمامة، فقلت: الإخوان دول مسكوا حاجة مش عارفين هتشتغل إزاى، لأن الإخوان منذ سنة ١٩٢٨، يعنى من يوم قال حسن البنا: «نحن لا نسعى للحكم ولكن الحكم يسعى إلينا»، وهم يتمنون هذه اللحظة، لكن بدون ما يكون لهم فى الإدارة نهائيًا، فبدأت المشاكل فى الكهرباء والبنزين وغيرهما.

■ كيف عملت فى تلك الفترة؟

- فى الإذاعة كنت مبهدلة الدنيا، كانوا يفتحون استديو الهواء ويقولون لى: اهدى.. فأقول: لأ.

وفى الجرائد، كتبت مقالًا بعنوان «لم الزبالة يا مرسى»، وعندها قال إن أزمة القمامة بسيطة وطلب من الشباب تنظيف الشوارع.

وفى عام ٢٠١٢، هاجمت محمد البرادعى فى التليفزيون، وهما حبايبه، وكان معى جمال عنايت، فقال لى: تقبلى يكون البرادعى رئيس جمهورية؟، قلت له: أنا معرفهوش لكن أعرف أحمد شفيق كويس.

وبسبب هذا الكلام تم حذف مقالاتى من «المصرى اليوم»، وقابلت مالكها صلاح دياب، فقال لى: إنت مش بتكتبى ليه؟، فقلت له: بكتب لكن المقالات اتشالت.

وبدأت بعدها أكتب فى «الفجر»، وكلمنى أستاذ عادل حمودة وأبلغته بأن المقالات جاهزة للنشر، وجاءت لى وقتها تهديدات من الإخوان بالقتل وشتائم بشعة، وبقيت أكتب.

■ ماذا كان شعورك عند تأسيس مكتب الإرشاد بالمقطم بالقرب من منزلك؟

- شعرت بأنها حاجة لطيفة، لأنهم لا يمكن يعملوا تخريب قريب من مقرهم، يعنى «زى الحرامى اللى ساكن جنب الشرطة»، ولم أكن أتخيل أن يكون هناك تخريب بالقرب من مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وعندما كنت أتحدث فى التليفون كانت هناك صفارات: فكنت أقول: «اطلع من التليفون يا خيرت.. عايزه أتكلم»، فكان التنصت يتوقف، حتى إنهم قاموا بتهديدى بشكل مباشر، ووضعونى على قائمة الاغتيالات، ولم آخذ الموضوع على محمل الجد، ويبدو أن ذلك عيب فى شخصيتى.

وعندما كنت أسجل فى الإذاعة حلقات لشهر رمضان، كانت أجهزة الأمن تقطع التسجيل لتنبيهى بأنى على قائمة الاغتيالات، ومن هنا خفت على أحفادى، وطلبت منى أجهزة الأمن أن أغلق صفحتى على «فيسبوك»، وعندما قابلت اللواء سامح سيف اليزل أكد لى أنى على قائمة الأولوية الكبرى للاغتيالات.

■ هل توقعت الحراك ضد الإخوان خلال سنة حكمهم؟

- لم أكن مقتنعة بحركة «تمرد» فى بداية ظهورها، لأن الكلمة كانت تتردد على لسان عبدالمنعم أبوالفتوح، فشعرت بأنها حركة امتصاصية من الجماعة الإرهابية، ولكن بعد ذلك بدأت أثق فيها، ولم أكن أتخيل أن هذا العدد سينزل بهذا الكم الهائل فى ثورة يونيو.

وفى ٣٠ يونيو، كنت برفقة يحيى الفخرانى فى رحلة علاج، لأنه أصيب بالاكتئاب فى فترة حكم الإخوان وكان يرغب فى مغادرة مصر، وكان يقول لى: «يا ريتنى ما بنيت البيت.. كنا خدنا فلوسنا وسافرنا»، فرديت عليه وقلت: «إنى مش هنط من المركب وهى بتغرق»، ورفضت السفر خارج مصر أثناء حكم الإخوان.

وفى يوم ٣٠ يونيو، شاهدنا على التليفزيون ٣٠ مليون مصرى فى الشوارع، وكانت فضائية الـBBC تنقل الحدث، وعندما رجعنا فى يوم ١ يوليو ذهبت من الطائرة مباشرة إلى قصر الاتحادية لأنضم للمتظاهرين.

وفترة حكم الإخوان كانت تجربة قاسية للمصريين، وكنت أعرف قدراتهم من أول شهرين فى حكمهم، وكنت على ثقة أنهم لن يكملوا فى الحكم، وعندما قابلت الدكتور كمال الجنزورى أكد لى ذلك، وقال: «الإخوان دول ملهمش فى إدارة كشك سجاير، ولا يعرفوا يعملوا حاجة.. فشلة متقلقوش».

■ كيف رأيت المشهد فى يوم ٣ يوليو واستدعاء الشعب للجيش؟

- وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسى لم يكن يستطيع أن يفعل هذا بدون نزول الشعب فى الشارع، وشعر بأن الشعب فى ظهره، وكانت هناك حالة تلاحم غير طبيعية، وأغنية «تسلم الأيادى» كانت تعبيرًا تلقائيًا ودقيقًا عن شعور المصريين باستجابة الجيش لهذا الاستدعاء.

وفى يوم ٢ يوليو، كنت فى لقاء تليفزيونى مع عزة مصطفى، على فضائية «صدى البلد»، وعندما سألتنى عن انتهاء المهلة فى ٣ يوليو، أجبت وقلت: «مرسى لديه فرصة ذهبية.. بس لن يستجيب، ولن يجرى انتخابات رئاسية مبكرة، ولو أجرى الإخوان هذه الانتخابات فقد كان من الممكن أن ينجحوا مرة أخرى، والعياذ بالله، ولكن هو لن يفعل ذلك ولن يستقيل».

وعندما استيقظنا فى يوم ٣ يوليو، وجدت ابنتى وقد تركت المنزل لتستمع لبيان القوات المسلحة مع المتظاهرين فى قصر الاتحادية، وجلست أنا ويحيى الفخرانى ننتظر التليفزيون لسماع البيان، وأول ما قال «إلغاء الدستور» يحيى «صقف وهلل»، وفرحنا وضربنا نار، وكان يومًا جميلًا ولم ننم حتى الصباح، وكان تعبيرًا فطريًا عن الفرحة.

■ ما الشىء الذى كنت تخشين على مصر منه؟

- كنت أخشى على البلد من التقسيم، وكنا سنكون «ولايات»، وكل فترة كنت أنظر لخريطة الشرق الأوسط التى صنعوها، وقد سبق للإخوان أن قالوا: «الوطن حفنة تراب عفن»، فكلمة وطن لا يعرفونها، وكانوا يريدون أن يعطوا سيناء لحركة «حماس» ليرتاح الإسرائيليون.

وكان محمد البرادعى يرعبنى عندما أراه يتحدث مع النوبيين، ويقول لهم: «إنتوا مش مصريين.. إنتوا بتتكلموا لغة تانية.. إنتوا قبائل وشكل تانى»، فهم كانوا يسعون لتقسيم مصر، فشمال السودان وجنوب مصر بالسد العالى يكون دولة، وكان هذا التقسيم هو الهدف من كل الربيع العبرى الأسود، مثلما رأينا فى العراق وليبيا وسوريا.

■ هل وعى المصريين كان سبب خروجهم فى ٣٠ يونيو أم خرجوا لأسباب أخرى؟

- الشعب المصرى غريب ويخبئ «عفريت» بداخله، ولديه حس بالخطر على البلد، فالشعب كان لديه إحساس رهيب فى عام ١٩٦٧ جعله يقف مع الدولة لأنه ليس وقت الحساب، ووقفوا خلف النظام حتى ٦ أكتوبر، وكنا نقول فى الكلية ووقت المظاهرات نريد أن نحارب، وقمنا على أنور السادات قومة جامدة لطلب الحرب.

وما حدث فى ٣٠ يونيو أنه كانت هناك حالة رعب لأن البلد يُخطف، لأن الإخوان ليسوا شبهنا، ولا كلامنا ولا إعلامهم ولا أسلوبهم الفظيع، وكانوا يغذون هذا الإحساس، ويخسرون فى كل خطوة من حرق السيارات وقتل الناس والأقباط فى المنيا، والعفريت المصرى يظهر فى هذه الأجواء.

■ هتاف «انزل يا سيسى».. كيف رأيت الاستدعاء لشخص وزير الدفاع؟

- زرت حسنى مبارك بالمستشفى، لأنى أحب هذا الرجل، وقد عشنا ٣٠ سنة فى أمان، والحكم للتاريخ ولسه بدرى عليه، وقلت له: إيه رأيك فى عبدالفتاح السيسى؟، فقال لى: «اقفوا وراه»، وأنا أقف وراءه من أول يوم لأنه يدخل القلب بدون استئذان، وإحنا شعب عاطفى.

وفى «تفتيش حرب» قام به السيسى وهو وزير الدفاع وقتها، بمقر الفرقة التاسعة المدرعة التابعة للمنطقة المركزية العسكرية، وبحضور الفنانين والصحفيين، والفنان يحيى الفخرانى قام ليسلم عليه، ولكنه جاء إليه بنفسه، فقال له يحيى: «أنا قلقان إن الناس ماتنزلش لأن الناس زهقت»، فقال له: «ماتخافوش وماتقلقوش».

وطلب السيسى من الناس النزول والمشاركة فى الانتخابات، ورفض مقاطعتها.

■ كيف نحمى الذاكرة الوطنية من الاختراق؟

- عشنا سنوات نعتقد أن محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر مجرد تمثلية، ورغم صغر سنى وقتها لكنى كنت أقول: كيف تكون لعبة ويتم إعدام المذنب؟

وحدث حوار بينى وبين أحد الإخوان، وكان خلية نائمة، حول هذا الأمر، واكتشفت بعدها أنه إخوانى، وهو أحد جيرانى ودكتور فى الجامعة، وصدمت لدرجة جعلتنى أقول: «خايفة أبويا يطلع إخوان».

وحتى لا ينسى الشباب أرشيف الإخوان فعلينا الاستمرار فى الإلحاح الإعلامى، لأنهم يقومون بذلك، وهناك حملة «حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان»، ونحتاج للمزيد منها لأن ذاكرتنا تشبه ذاكرة السمكة.

ما رأيك فيمن يقولون إن الاخوان انتهوا؟

- الإخوان لا ينتهون، فهم مثل «مستر إكس»، وهم من يؤلبون الناس بسبب الغلاء ويتحدثون دائمًا عن لقمة العيش.

والإخوان بعد ٦٤ و٦٥ هربوا إلى السعودية، هم استخبوا تحت السلم، ثم انتشروا وأحضروا الدعم وبدأوا يظهرون فى الجامعة خلال السبعينيات، وكان خطأ الرئيس الراحل أنور السادات أنه فتح لهم الجامعة.

والرهان يكون على الوعى، فنحن نعيش فى مأزق اقتصادى، ولا يستبعد أن تكون للإخوان يد فى أزمة الدولارات، وسحبها من الأسواق، وسبق وعملوها قبل ذلك، فهم لا ينتهون.