3 ملايين فدان فى سيناء وتوشكى والعوينات لتحقيق الأمن الغذائى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى معهد بحوث الأراضى والمياه، عن تنفيذ خطة استكمال استصلاح نحو ٣ ملايين فدان فى سيناء وتوشكى وشرق العوينات، وفى مشروع «المليون ونصف المليون فدان».

وقال الدكتور على إسماعيل، أستاذ الأراضى والمياه بمعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، إن هناك بعدًا استراتيجيًا عملت عليه الدولة خلال الـ٩ سنوات الماضية، وهو دعم الزراعة فى منطقة شمال سيناء، وربط سيناء بمناطق الدلتا.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن الدولة عملت على تحقيق الأمن الغذائى فى أرض الفيروز، ودعم أبنائها عبر إنشاء تجمعات جديدة تعتمد على الزراعة، واستغلال الطاقات البشرية هناك، مع توفير البنى التحتية من شبكات الطرق وغيرها.

وذكر أن من أهم المناطق التى تم استهدافها ضمن التنمية بمنطقة شمال سيناء مشروع الـ٤٦٥ ألف فدان زراعى، ومشروع الـ١٠٠ ألف فدان بمنطقة رابعة وسهل الطينة، ومشروع الـ٢٧٠ ألف فدان بمناطق شرق البحيرات والشوحط، والـ٤٩ ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق، ومشروع الـ٢١ ألف فدان بمنطقة سهل الطينة. وبيّن أن مساحة المشروع القومى لتنمية جنوب الوادى وتوشكى وشرق العوينات تتضمن ١.١ مليون فدان تتم زراعتها بنهاية ٢٠٢٤، ويتم الاعتماد فى زراعتها على محطات رفع مياه توشكى والمياه الجوفية.

وأضاف أن المشروع يستهدف دعم الأمن الغذائى وزيادة إنتاجية مصر من الحاصلات الزراعية، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب، والمشروع ضمن أولويات القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة.

وتابع: «يسهم هذا المشروع بمساحة مليون فدان من إجمالى الرقعة الزراعية، ويسهم أيضًا فى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المناطق الجنوبية والصعيد، وتوسيع المجتمعات الزراعية النموذجية التى تسهم فى دعم التنمية الشاملة».

وأكد أن مشروع زراعة واستصلاح ١.٥ مليون فدان موزع بين مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية، مع إشراك صغار المستثمرين والمنتفعين والأفراد فى تنفيذه، وإقامة تجمعات زراعية صناعية عليه.

وقال: «بدأ العديد من المناطق مراحل الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى، فى النوبارية والمغرة والوادى الجديد بالفرافرة وغيرها من المناطق الجديدة».