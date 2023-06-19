"الأزهر العالمي للفتوى" يوضح حكم الدين في زوج يرفض تطليق زوجته فيهجرها

قال الدكتور محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه حتى لا تتحول الخلافات الزوجية إلى معركة، فيجب ألا نُخرج الخلافات الزوجية خارج حدود المنزل.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر فضائية “cbc”، أنه على طرفي الحياة الزوجية التحلي بالهدوء خاصة في حالة الخلاف، مُشددًا على ضرورة الاحتفاظ بأسرار المنزل حرصًا على استمرار الحياة الزوجية وضمانًا لعدم تفاقم الخلافات.

وأوضح أن ترك الزوج لبيته لشهور طويلة حرام شرعًا، واستشهد قول الله تعالي: "لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226)"، وهذا يعني أن الذي يترك زوجته أو يهجرها أربعة أشهر، فإما أن يتركها أو يعود إلى البيت.