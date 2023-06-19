أبوشامة: مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا تمويه غربى لإرباك الخطط الروسية

نوه الكاتب محمد أبوشامة، إلى أنه ربما يكون هدف دول الغرب من إطلاق المؤتمر الثاني لإعادة إعمار أوكرانيا في هذا التوقيت، هو التمويه وإرباك خطط روسيا الهجومية في الحرب.

وتابع "أبوشامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": " توقيت عقد المؤتمر والمشاركين تثير الكثير من علامات الاستفهام".

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الكاتب الصحفي، أن بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي قدموا قبل أيام مشروعًا للاستفادة من الأموال الروسية المجمدة في تمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وتابع: "إعادة الإعمار مصطلح حديث تم الترويج له في العشرين عاما الأخيرة، وكل مؤتمرات إعادة الإعمار التي جرى تنفيذها تستحق إعادة النظر في نتائجها".

إعادة إعمار أوكرانيا

واستطرد: "إعادة إعمار أوكرانيا تحديدا أطلق عليه وزير خارجية ألمانيا قبل شهور "خطة مارشال الأوكرانية"، نسبًة إلى خطة مارشال التي تم تنفيذها في منتصف القرن الماضي بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ دول أوروبا أو لإعادة إعمار دول أوروبا، وهذه الخطة محل تشكك من بعض القوى الدولية في أنها كانت السبب الرئيسي في إطلاق الحرب الباردة بين القوى العظمى في ستينيات القرن الماضي وحتى تسعينيات القرن الماضي".