الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لتاجر ملابس بتهمة حيازة مواد مخدرة فى عين شمس

المؤبد
المؤبد

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، تاجر ملابس بالسجن المؤبد لإحرازه مواد مخدرة بقصد الاتجار في عين شمس. 

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى رشاد عبدالتواب، وعضوية خليل عمرو خضر ومحمد شريف صبري، وأمانة سر محمد خميس.

وأحال المستشار أحمد شورب، المحامي العام لنيابات كلي شمال القاهرة، الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهم "سيد. ع. ح" 45 سنة تاجر ملابس، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 3139 لسنة 2023 جنايات قسم عين شمس، والمقيدة برقم 279 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة.

وبدأت الواقعة في 6 فبراير 2023، حين ألقى مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على المتهم محرزًا مواد مخدرة وقد عزا قصده الاتجار، وهاتف محمول ومبلغ من المال. 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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