الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.. خبراء يوضحون السبب

الرجال أكثر عرضة
الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة

يعتبر مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة من أشهر الأمراض الحديثة التي يعاني منها كثير من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، حيث يعاني الرجال من هذه الأمراض بشكل خاص. 

وتوجد العديد من الأسباب المحتملة لإصابة الرجل بمثل هذه الأمراض، والتي ذكرها الأطباء بموقع " people"، حيث أكد الخبراء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

النظام الغذائي غير الصحي: 

يقدم العديد من الرجال على تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والسكريات العادية، وهذا يزيد من فرصة الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

كما أن تناول الطعام الغير صحي والفقرات المعتادة من المشروبات الغازية وعدم ممارسة الرياضة اليومية هي من الأسباب الرئيسية لاحتمالية الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

النشاط البدني الضعيف: 

قد يؤدي الجلوس الطويل وعدم ممارسة الرياضة بانتظام إلى تراكم الدهون في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بمثل هذه الأمراض.

تعرض الرجل للتوتر: 

قد يزيد التعرض المستمر للتوتر والقلق من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، فوفقًا للكثير من الأبحاث فالرجال أكثر عرضة للتوتر والقلق أكثر من النساء.

تعرض الرجل للتدخين: 

يقوم التدخين بتلف الأوعية الدموية والأعضاء، وهذا يؤدي إلى احتمالية زيادة الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أن الإجهاد المزمن يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

عدم التحكم في الأمراض الفرعية: 

قد تزداد فرصة الإصابة بمثل هذه الأمراض إذا لم يتم التحكم في أمراض فرعية مثل ارتفاع الكولسترول وارتفاع مستوى الكريات الحمراء.

بشكل عام، يمكن القول إن هناك العديد من العوامل المحتملة التي تزيد من احتمالية إصابة الرجل بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وللوقاية من هذه الأمراض، فإن من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والتحكم في الأمراض الفرعية، وتجنب التدخين والتعرض المستمر للتوتر. 

وعند الشعور بأي أعراض مثل الإجهاد وغيرها قد يشير إلى احتمالية الإصابة بمثل هذه الأمراض، يُنصح بزيارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد الحالة الصحية للجسم، وتحديد العلاج المناسب.

ارتفاع ضغط الدم الأمراض المزمنة السكري المشروبات الغازية مرض السكري

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