الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طبقة أسفلتية بشارع الجمهورية ورصف الكورنيش بالمنيا (صور)

جانب من رصف الشوارع
جانب من رصف الشوارع

واصلت الوحدات المحلية لمركز محافظة المنيا أعمال رصف الشوارع ورفع كفاءتها ضمن الخطة الأستثمارية للعام المالي 2023 وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للحالة العامة للطرق والشوارع الرئيسية والارتقاء بها ورفع كفاءتها ضمن ما تقوم به محافظة المنيا من جهود، للارتقاء بشوارع المدينة لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على الأرواح.

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قال اللواء هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تابعت أعمال رصف طرق الكورنيش والتي تمت تحت إشراف مديرية الطرق بطول ٢ كيلو متر بداية من جنوب المدينة حتى نادى الشرطة ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا ٢٠٢٣م للارتقاء بشوارع عروس الصعيد، بحضور دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المدينة والمهندس محمد بكر مديرية الطرق ومحمد عبد العظيم رئيس حى وسط المدينة مؤكدًا مواصلة الجهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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وأوضح الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة مغاغة والتي تعمل الدولة على تنفيذها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة تم تمهيد وتسوية شارع الدسوقي بمدينة مغاغة ورفع كافة الاشغالات التي تعيق اعمال الرصف وعمل رصيف موحد والذى يتم تنفيذه من قبل وحدة الرصف بالمحافظة وتحت اشراف مدرية الطرق بالمنيا وهندسة طرق مغاغة

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وأشار رئيس مركز ومدينة مغاغة إلى انه جارى استكمال خطة الرصف بمركز مغاغة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في الانتقال لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي لاهالى مغاغة ضمن خطة المحافظة الموضوعه لذلك.

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وأكد تاج جلال ابو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أنه تم متابعة اعمال الرصف بشارع الجمهورية للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة وتم معاينة أعمال وضع الطبقة الاسفلتية بشارع الجمهورية وذلك بحضور عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص و امام نجيب رئيس قريه بنى حسن الشروق و على عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد مشيرا إلي أنه وجه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.

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المنيا رصف طريق كورنيش النيل وضع الطبقة الأسفلتية بشارع الجمهورية تمهيد وتسوية شارع شارع الدسوقي أعمال الرصف ضمن الخطة الأشتثمارية مدينة المنيا ومركز مغاغة وأبوقرقاص

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