"الفنية العسكرية": بدء تلقي المقترحات البحثية والمشروعات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بدء تلقي المقترحات البحثية والمشروعات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا الكراسي المتحركة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التصنيعية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في دورتها الأولى بالكلية الفنية العسكرية من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد غايته شهر.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة لهم.

وسيتم دراسة المقترحات البحثية المقدمة واختيار الواعد منها لرعايته وتمويله تمويلاً كاملاً لمدة عام قابل للتجديد وبحد أقصى 3 سنوات.