"المارونية": يهوذا صاحب عيد اليوم ليس هو الاسخريوطي الخائن

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القديس يهوذا الرسول وهو يهوذا غير الإسخريوطيّ، من الرسل الاثني عشر، وأخو يعقوب الصغير أسقف أورشليم، وسمعان ويوسى الذين هُم من أقارب يسوع. بعد القيامة والصعود وحلول الروح راح يبشّر بالمسيح في أورشليم واليهوديّة ثمّ انطلق إلى بلاد ما بين النهرين حيث التقى سمعانَ القانَويّ الرسول فبشّرا معًا. توجّه إلى البلاد العربيّة وأرمينيا وردّ الكثيرين إلى الإيمان فقبض عليه الوثنيّون وشدّوه إلى خشبةٍ ورموه بالسهام إلى أن فاضت روحه الطاهرة. فنال إكليل الشهادة سنة 78م.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية بهذه المناسبة قالت خلالها: نتأمّل اليوم في الرسولين سمعان القَانَوِيُّ ويهوذا (تدّاوس) الّذي يجب أن نميّزه عن يهوذا الإسخريوطي، ليس فقط كونهما يُذكران بالتتالي في لائحة الرسل الاثني عشر، إنّما بسبب قلّة المعلومات المتوافرة عنهما، ما عدا وجود رسالة منسوبة إلى يهوذا ضمن أسفار العهد الجديد القانونيّة.

بالعودة إلى سمعان، فإنّ لقبه يختلف في المراجع الأربعة أعلاه: ففي الوقت الّذي يدعوه متّى ومرقس بالقَانَوِيّ، يعطيه لوقا لقب "الغيور". وفي الحقيقة، إنّ اللقبين يعودان إلى معنى واحد حيث أنّ معنى فعل "قنا" في اللغة العبريّة هو "أن يكون الإنسان غيورًا أو مليئًا بالحبّ" وعليه، فإنّه لأمرٌ ممكن جدًّا، أن يكون سمعان هذا إمّا عضوًا في الحركة اليهوديّة القوميّة المدعوّة بحركة الـ "غيارى"، أو على الأقلّ كان مطبوعًا بغَيرةٍ مُتّقدةٍ للهويّة اليهوديّة، أي لـ لله وشعب الله وشريعته الإلهيّة.

وإذا كان الأمر كذلك، يقف سمعان الغيور ومتّى على طرفيّ نقيض حيث كان هذا الأخير عشّارًا وكان يمارس مهنةً (جباية الضّرائب للروماني المحتل) يعتبرها اليهود غير نقيّة. وهذه بحدّ ذاتها علامة على أنّ الرّب يسوع قد اختار رسله ومعاونيه من بين الطبقات المجتمعيّة والدينيّة كافّة بدون أي شروط مسبقة. فإنّ همّه كان في الأشخاص أنفسهم، لا في الطبقات الاجتماعيّة أو اللياقات!

والأمر الجميل هو أنّ جميع الرسل، رغم اختلافاتهم، استطاعوا التعايش معًا كجماعة، وتخطّوا الصعوبات الجمّة التّي بإمكانكم أن تتصوّروها: إنّه الرّب يسوع! هو وحده كان سبب تلك اللُّحمة الّتي كانت تجمعهم. وهذا يشكّل درسًا واضحًا لنا بحيث تجدنا نُشدّد على الاختلافات، لا بل على التناقضات، متناسين أنّنا قد أُعطينا، بالرّب يسوع المسيح، القدرة على أن نحلّ خلافاتنا.

ولنتذكّر أنّ جماعة الرّسل الاثني عشر كانت الصورة المُسبقة عن الكنيسة الّتي يجب أن يجد فيها مكانًا كلّ ذوي المواهب وجميع الشعوب والأعراق، وكلّ الصفات البشريّة، الّتي تجد تكوينها واتّحادها في الاتحاد بالرّب يسوع.