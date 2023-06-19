الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 4 مدمنين قتلوا فرد أمن للهروب من مصحة الإدمان بالمقطم 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 4 أشخاص ، 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل  فرد أمن بمركز علاج إدمان بالمقطم  في محاولة منهم للهرب من المصحة.   

وتلقى قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بتهشم بالرأس ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة حارس أمن يدعى «أحمد.س» في العقد الثالث من العمر، وتبين من التحريات والتحقيقات أن 4 مدمنين أنهوا  حياة حارس أمن في مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم حتى يتمكنوا من الهرب.

وكشفت التحريات أن المجني عليه حارس أمن بإحدى مصحات علاج الإدمان بدائرة القسم، مضيفة أن 4 مدمنين حاولوا الهرب وعندما فشلوا اعتدوا عليه بقطع خشبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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